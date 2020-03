© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per garantire il rispetto delle regole anti contagio, il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, chiede che intervenga l'Esercito.Tedesco ha scritto al prefetto di Rona, Gerarda Pantalone, ricordandole la presenza in città di 32 positivi, oltre 300 in sorveglianza speciale e le criticità nel reparto di Medicina del San Paolo e la Rsa Madonna del Rosario.«Da giorni in tutti modi invito la cittadinanza a stare a casa, ad uscire per svolgere le attività necessarie così come previsto dalle norme in vigore, ho chiuso i parchi, i cimiteri, le aree pubbliche, la stessa Marina - scrive Tedesco -. Nonostante questo, come in altre città purtroppo, una parte della cittadinanza non sembra avere consapevolezza della gravità del momento e continuamente ricevo segnalazioni di strade affollate, di autovetture che circolano con ingiustificata assiduità».Le forze dell'ordine vigilano, ma il personale non basta. Da qui la richiesta del sindaco di impiegare anche le forze armate. «Nella nostra città saremmo tra l'altro avvantaggiati dalla presenza di caserme operative».