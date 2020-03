Un medico di famiglia e la sorella positivi al Coronavirus a Tolfa. L'esito dei tamponi è stato comunicato pochi minuti fa al si sta Comune che ha subito informato la cittadinanza. Le due persone contagiate sono in isolamento già da sei giorni e sono in buone condizioni.

Ora si sta procedendo per ricostruire la rete di contatti per valutare le azioni di isolamento previste dai protocolli sanitari. L'amministrazione comunale è costantemente in contatto con le due persone e con la Asl.

I due nuovi casi si aggiungono a quelli già noti del 15 (la positività del presidente del Centro anziani) e del 23 (contagiata famiglia di tre persone) e portano il totale dei casi di Covid a 6.

Il sindaco Luigi Landi rinnova l'invito a tutti i cittadini a restare a casa e muoversi solo per motivi strettamente necessari Ultimo aggiornamento: 14:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA