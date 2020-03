Ultimo aggiornamento: 15:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Santa Marinella sono in arrivo le prime attesissime 800 mascherine per proteggersi dal Coronavirus. Ma non bastano per tutti e nella cittadina balneare a pochi chilometri da Civitavecchia divampano le polemiche.L'emergenza prosegue e la paura di contagi da covid 19 esaspera sempre più gli animi. Il centro operativo comunale, non potendo soddisfare tutte le richieste, ha dovuto compiere una scelta e ha comunicato che, almeno per ora, non distribuirà mascherine alla popolazione. Quelle disponibili saranno destinate ai dipendenti e agli operatori comunali, a chi compie il servizio di nettezza urbana e sanificazione, alle forze di polizia ai sanitari e ai volontari di protezione civile, Questo per garantire la massima sicurezza a chi opera in prima linea e al servizio del prossimo.Una decisione condivisibile per molti, ma non per tutti e infatti non sono mancate le proteste degli abitanti. "Restate a casa e siate tranquilli - rassicura il sindaco Pietro Tidei - abbiamo fatto un ordine di10 mila mascherine e appena saranno disponibili ogni cittadino sarà fornito".