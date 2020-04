© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un mazzo di fiori e un ramo di ulivo benedetto per portare una nota di allegria e di speranza nelle case in attesa della Santa Pasqua. Un simbolo della pace che potrà essere acquistato e ricevuto a domicilio con una piccola donazione.E’ l’iniziativa di solidarietà promossa dai floricoltori di Santa Marinella in collaborazione con il Nucleo Sommozzatori di protezione civile della cittadina. Questa sera alle 18 Il parroco Don Salvatore Rizzo benedirà i ramoscelli di ulivo. Domani, domenica delle Palme, per l’emergenza Coronavirus la chiesa sarà chiusa e non si potrà partecipare al rito pasquale, ma i floricoltori e i volontari porteranno a tutte le famiglie che ne faranno richiesta il simbolo della resurrezione di Cristo, un messaggio quanto mai attuale in questi tristi giorni di pandemia.Si potranno acquistare due tipologie di bouquet da 5 o 10 euro. Una parte del ricavato sarà devoluto alla Protezione Civile di Santa Marinella e Santa Severa e sarà utilizzata per il banco alimentare per aiutare le persone in difficoltà economica. Si può prenotare il mazzo di fiori fino alle 20 di oggi chiamando il call center al numero 388/4794524. Il pagamento puo essere effettuato alla consegna e tramite un bonifico al nucleo sommozzatori: Iban IT63R0306939411100000000198 con la causale: donazione a sostegno della floricoltura di Santa Marinella ed emergenza alimentare di prossimità.Le consegne saranno effettuate anche a Civitavecchia, Allumiere, Tolfa, Cerveteri e Ladispoli. Tutti i mazzi sono accompagnati con la ricevuta della protezione Civile