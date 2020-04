Santa Marinella, presto l'apertura di parchi, aree verdi e cimitero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avvio graduale della fase 2 a Santa Marinella dove si va verso la riapertura al pubblico di parchi, aree verdi e campo sportivo, luoghi dove si potrà tornare a fare attività motoria all'aria aperta. Ma sempre in maniera individuale e indossando la mascherina. Già disposta da oggi, con una ordinanza sindacale, la riapertura del cimitero comunale.Il sindaco della cittadina balneare Pietro Tidei, alla fine, ha deciso di anticipare di qualche giorno la revoca di alcune misure restrittive adotatte per limitare il diffendersi del covid 19 e i contagi tra la popolazione. Ora, che anche il dato sui casi positivi al Coronavirus si è dimezzato, 16 persone in totale rispetto ai 31 soggetti positivi residenti nel comune riscontrati all' inizio del mese, il primo cittadino ha ritenuto di poter allentare un po' la morsa e permettere di tornare a frequentare, con le dovute precauzioni, i giardini pubblici e il campo di atletica di via delle Colonie. Una prima buona notizia, sopratutto per gli amanti del jogging in attesa che si possa tornare, dal 4 maggio, anche a passeggiare liberamente sul lungomare.Sarà invece possbile, già da domani, recarsi a far visita ai propri defunti sepolti al cimitero, ma sempre una sola persona alla volta. "Non c'è stato alcun pugno duro - afferma Tidei in replica a chi lo aveva accusato di aver emesso ordinanze troppo restrittive - ho solo seguito le direttive del Governo. Ora che il premier Conte ha confermato che con la fase due potranno essere fruibili di nuovo le aree verdi, noi ci siamo adeguati. Ma attenzione, anche su un altro aspetto concordo con Presidente del Consiglio: se i contagi dovessero tornare a salire, chiuderò di nuovo tutto".