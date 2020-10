Civitavecchia, rapinano supermercato: denunciati marito e moglie

Infilano alcuni barattoli nello zaino, ma quando arrivano alla cassa pagano solo una confezione di succhi di frutta. L'addetto alla sicurezza, che si era insospettito e li aveva seguiti, però se ne accorge, si qualifica e chiede di aprire lo zaino. E' a quel punto che l'uomo della coppia, reagisce violentemente e fugge, inseguito dallo stesso addetto alla sicurezza.

E' accaduto sabato pomeriggio in un supermercato di viale Togliatti. Dopo la fuga, l'uomo, che all'interno dell'esercizio era insieme alla moglie, è stato raggiunto dal dipendente del supermercato e tra i due è esplosa una colluttazione. Alcuni passanti hanno visto la scena e avvisato la polizia.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno appurato che uno era l'addetto alla sicurezza del supermercato, che ha spiegato i fatti. A quel punto i poliziotti si sono messi alla ricerca dell'uomo e lo hanno trovato poco dopo nelle vicinanze del supermercato. Il malvivente e la moglie sono stati denunciati per rapina impropria.

La polizia ha anche intensificato i controlli per verificare l'applicazione delle misure di contenimento alla diffusione del Coronavirus. Durante questa attività gli agenti hanno elevato due multe per il non corretto utilizzo della mascherina all'aperto.

