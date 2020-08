Movida violenta a Santa Severa: rissa e due ragazzi feriti nei pressi del Castello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Movida violenta a Ferragosto a Santa Severa. All’alba di oggi, probabilmente al termine di un litigio sfociato in una rissa, un ragazzo e una ragazza, entrambi feriti al collo con un oggetto appuntito e che riportavano i segni simili a un accoltellamento, sono finiti in codice rosso all’ospedale San Paolo di Civitavecchia.La chiamata con richiesta di aiuto è giunta al centralino dell’Ares 118 poco dopo le 3,30 della scorsa notte e sul posto, ovvero lungo la strada alberata che conduce all’antico Castello di Santa Severa, è giunta l’ambulanza della Misericordia di Santa Marinella. I soccorritori al loro arrivo hanno trovato una ventina di persone, tutte giovani, alcune molto agitate e impaurite, che stavano cercando di prestare soccorso, probabilmente a due loro amici, vittime di un’aggressione. Stesa in terra si trovava una ragazza che accusava un malore e che presentava ferite sul collo compatibili con l’uso di un’arma bianca, un coltellino o comunque un oggetto appuntito, utilizzato per infliggere dei colpi e capace di creare fori abbastanza profondi. A poca distanza, in condizioni ancor più gravi, seduto su una sedia, un ragazzo, anche lui con profonde ferite sul collo e con gli stessi segni, simili a fori.E’ stato necessario richiedere l’intervento di una seconda ambulanza del 118 ed entrambe le vittime dell’aggressione sono state condotte al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia.Sull'episodio indagano i carabinieri che la notte scorsa, insieme a Polizia e Guardia Costiera, hanno monitorato tutto le spiagge del litorale di Santa Severa e Santa Marinella preso d’assalto da migliaia di persone.