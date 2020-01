Molesta i passanti a Civitavecchia: i carabinieri lo bloccano usando spray urticante

Molesta i passanti sul viale principale di Civitavecchia e per fermarlo i carabinieri sono costreti ausare lo spray urticante. Il fatto è accaduto nel pieno centro della cittadina portuale.

Ad allertare gli uomini dell'Arma è stato un cittadino, sono intervenuti gli uomini della Sezione Radiomobile, insieme ai colleghi della Stazione Civitavecchia Porto. Così hanno dovuto arrestare un 52enne con le accuse di lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. La segnalazione è partita perché il 52enne stava importunando le persone a passeggio. Poi ha aggredito i militari, al punto da rendersi necessario l’utilizzo da parte degli uomini dell’Arma dello spray al peperoncino per neutralizzarlo e immobilizzarlo. L'uomo è stato messo in stato di arresto e posto al regime dei domiciliari. © RIPRODUZIONE RISERVATA