© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fase 2 in arrivo, anche Civitavecchia è pronta a ripartire. Domani è il giorno della cessazione del lockdown causato dall'emergenza Coronavirus. Non si potrà tornare ancora alla normalità della vita quotidiana, ma con le nuove disposizioni introdotte dall'ultimo Dpcm, gli allentamenti legati alle restrizioni saranno significativi. Così il sindaco Ernesto Tedesco aprirà i parchi pubblici. Da questo punto di vista su Civitavecchia i fari sono puntati sul parco della Resistenza e sull'Uliveto, i due spazi verdi funzionali e presenti sul territorio. Quelli a San Gordiano e Boccell, infatti, risultano ancora in una fase di restyling (oramai quasi cronica) e dunque rimangono chiusi al pubblico. Si potrà quindi andare a passeggiare nel parco, ma sempre con ingressi contingentati, quindi con un numero massimo di utenti presente all'interno della struttura. Mentre non saranno fruibili i giochi per i bambini, per esempio davanti a Palazzo del Pincio, e in questo senso rimarrà a cancello serrato il nuovo parco Flavio Gagliardini, inaugurato pochi giorni prima della pandemia e quindi ancora ai box. E la Marina? L'ok per la riapertura del Lungomare dovrebbe arrivare domani (via libera mercoledì) attraverso una nuova ordinanza del Comune che sta ragionando sulle disposizioni da indicare per garantirne la sicurezza. Si potrà comunque andare in spiaggia, magari al Marangone oppure in un altro fazzoletto di arenile, ma a passeggiare, quindi non sostando a prendere il sole o a fare un picnic. E sempre a debita distanza dalle altre persone. Cosa che evidentemente dovrà avvenire anche sui bus per il trasporto locale.Sotto questo profilo vanno seguite alla lettera le indicazioni riportate dall'ultima ordinanza della Regione Lazio, sintetizzate ieri da Csp, la Civitavecchia Servizi Pubblici. «Tutti gli utenti, oltre ad avere un valido titolo di viaggio, hanno l'obbligo di salire sul bus esclusivamente con naso e bocca coperti da mascherina, anche in stoffa, o altro idoneo dispositivo», si legge nella nota, dove si ricorda che i bus saranno igienizzati e sanificati con cadenza quotidiana. Fra i luoghi che saranno nuovamente accessibili ci sono anche i cimiteri, ma a partire da martedì.