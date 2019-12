Fiamme e fumo sul balcone, evacuata una palazzina a Civitavecchia

Un incendio si è propagato su un balcone di via Specchi a San Liborio, zona alta di Civitavecchia, causato da un elettrodomestico. Messa in salvo la proprietaria dell'appartamento che non si era accorta di nulla. Sul posto i vigili del fuoco. Intervento complesso durato un'ora perché le fiamme, sebbene circoscritte all'elettrodomestico e a un condizionatore, sono arrivate a una finestra ma soprattutto il fumo è penetrato fino alle scale del condomino. Gli inquilini del condominio sono usciti per precauzione. © RIPRODUZIONE RISERVATA