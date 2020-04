© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aspiranti sposi? Per ora sono fra color che son sospesi. Un disastro le cerimonie religiose settimanali, con le chiese chiuse per le messe. Ma peggio è andata a chi aveva programmato di convolare a nozze e si è visto costretto a rimandare il matrimonio a non si sa quando, con conseguenze anche economiche pesanti. È il caso di una coppia di Santa Marinella. Luca e Simona avevano fissato la data delle nozze per fine giugno, Poi, come un uragano silenzioso, è arrivato il Coronavirus. La pandemia non ha certo azzerato la volontà di entrambi di unirsi ma di problemi ne ha creati, e tanti. «Abbiamo frequentato un corso prematrimoniale raccontano i fidanzati - peraltro insieme a un'altra trentina di coppie ora nella nostra stessa situazione. Era tutto pronto. Ora non sappiamo nemmeno se faremo in tempo per questo maledetto 2020».Ecco cosa significa dover rimandare a data da destinarsi una cerimonia come questa: «Tanto per cominciare, sarebbero venuti parenti e amici da lontano, che avevano già prenotato e pagato bed & breakfast. Per noi la grana adesso è rappresentata dalla sala del ricevimento. L'avevamo studiata e già potenzialmente attrezzata per l'inizio dell'estate. E peggio ancora, non sappiamo quando poterla prenotare di nuovo. Infatti dalla parrocchia ci hanno fornito come ipotesi settembre ma è indicativa perché le prenotazioni sono andate a scalare e le richieste per l'autunno sono notevoli. Non sappiamo cosa fare».A complicare una situazione già difficile, il dover vivere separati: «Siamo stati costretti a tornare dalle rispettive famiglie. Convivevamo da tempo e, decidendo di compiere il passo, abbiamo comprato una casa con qualche ristrutturazione da fare. Così siamo rimasti senza tetto e senza sposarci. E con i lavori in casa da programmare ed effettuare quando riusciremo a entrare in fase 2. Ma potrebbero volerci mesi». Unico aspetto filato (quasi) liscio, i vestiti da cerimonia: «L'avevo scelto, misurato e aggiustato da tempo dice Simona in pochi giorni sarà pronto». «Anch'io l'ho scelto e provato, ma richiedeva qualche ritocco sartoriale. Ahimé, è rimasto lì», la conclusione amara di Luca.