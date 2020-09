Boom Covid: 10 nuovi casi tra Civitavecchia e S. Marinella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono dieci, sei di Civitavecchia e quattro di Santa Marinella, i nuovi positivi segnalati dal bollettino regionale di oggi. Tutti vacanzieri di rientro dalla Sardegna e che sono stati rintracciati grazie alle attività di monitoraggio eseguite presso il drive in di largo della Pace. I dieci soggetti, perlopiù giovani, sono stati intercettati nei giorni scorsi con i test radipi e poi sottoposti a tampone, che ha confermato il contagio. La ASl ha già isolati i positivi, le loro famiglie e le persone con cui sono venuti in contatto.Sempre al Drive in in prossimità del porto, giovedì sono stati eseguiti oltre mille tamponi e scovati altri nove positivi, la maggior parte di questi residenti in Campania. Erano anche loro di ritorno dalla Sardegna e avevano tutti alloggiato in un residence i cui titolari sono stati avvisati della positività dei 9 ospiti.Tornando al territorio, con i nuovi casi registrati oggi dal bollettino regionale, i contagi sul territorio salgono a 41: 18 sono residenti a Civitavecchia, 14 a Santa Marinella, 13 a Cerveteri, 8 a Ladispoli e 1 ad Allumiere.