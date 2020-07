Civitavecchia non può ancora esultare per il "Covid free"

Ormai è un'attesa spasmodica. Da quando a fine febbraio Civitavecchia ebbe il primo caso di Coronavirus, non è più riuscita a essere comune "Covid free".

Anche oggi il bollettino regionale registra zero nuovi positivi, ma non annuncia la guarigione dell'ultimo contagiato in città. Più volte Civitavecchia negli ultimi due mesi è stata vicinissima a non avere più malati, ma proprio mentre si attendeva il "Covid free", ecco spuntare un nuovo caso. Ce ne sono stati 5 o 6 da metà giugno, per fortuna tutti isolati.

Non resta quindi che incrociare le dita e attendere, sperando che davvero la prossima comunicazione sia quella che finalmente faccia tirare un bel sospiro di sollievo a tutti.

Più o meno stessa situazione a Cerveteri e Ladispoli, città con un positivo a testa, ma che perlomeno nelle scorse settimane avevano provato l'ebbrezza di essere comuni "Covid free". © RIPRODUZIONE RISERVATA