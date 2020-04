Il bollettino diramato pochi minuti fa dalla cabina di regia regionale mostra una fotografia positiva per il territorio di Civitavecchia, dopo giorni bui. Oggi si è registrato un solo caso di positivà e a rimanere colpita è una dottoressa del reparto di Medicina del San Paolo. In tutto il territorio della Asl Roma 4, oltre a Civitavecchia si è riscotrato un positivo a Campagnano. Per la prima volta, poi, dall'inizio dell'epidemia, il numero dei guariti ha superato quello dei contagiati. Hanno vinto la loro battagia contro il virus 3 civitavecchiesi: due donne di 58 e 71 anni e un uomo di 74. © RIPRODUZIONE RISERVATA