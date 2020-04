© RIPRODUZIONE RISERVATA

La commissione tecnica del comune, guidata dal dirigente dell’Urbanistica, ha aperto questa mattina le buste con le offerte per i bandi di gestione delle spiagge e arenili di Civitavecchia.Quattro in totale i bandi che erano stati pubblicati lo scorso mese di gennaio, quando ancora non si pensava al lockdown per il Covid 19. I primi tre riguardano Pirgo, piazza Betlemme ed ex Dopolavoro Ferroviario, mentre il quarto riguarda 11 spiagge libere nel territorio comunale tra cui il Marangone ed il Piccolo Paradiso.“Il lavoro degli uffici non si è mai fermato – afferma l’assessore all’Ambiente e Demanio marittimo Manuel Magliani – e contiamo di assegnare i quattro bandi, per ciascuno dei quali sono arrivate tre le 4 e le 5 offerte, entro la fine di aprile, al più tardi i primi di maggio. La commissione dovrà riunirsi per aggiudicare gli arenili per la prossima stagione, un altro paio di volte, poi se non ci saranno ricorsi, si passerà all’affidamento”.Certo rispetto a gennaio le condizioni di gestione subiranno ovvie modifiche per le nuove regole sul distanziamento sociale. “Di sicuro, appena ci saranno direttive in merito, verranno date le prescrizioni – aggiunge Magliani – ma comunque da noi non ci sono stabilimenti con spazi per tanti ombrelloni e chi si aggiudica i bandi, guadagna soprattutto con il punto ristoro”.