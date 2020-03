© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ormai è ufficiale: niente processione del Venerdì Santo, mentre Santa Fermina potrebbe slittare a data da destinarsi, ovvero "al giorno in cui la comunità nazionale riprenderà la vita normale e così sarà occasionedi ringraziamento e di gioia per tutti", come scrive il vescovo, monsignor Luigi Marrucci.La comunicazione è arrivata poco fa proprio dal presule che ha recepito le direttive della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti legate all'emergenza Coronavirus.Per tutto il mese di aprile dunque sospese processioni e tutti i riti della settimana di Pasqua come la visita agli Altari della Reposizione (i Sepolcri), la Lavanda dei piedi, la veglia di Pasqua, ma anche Comunioni e Cresime, mentre le Sante Messe e i riti liturgici legati alla Settimana Santa saranno celebrati dai sacerdoti senza la presenza dei fedeli, quindi a porte chiuse. Le Comunioni e le Cresime previste per aprile saranno rimandate ai mesi di settembre e ottobre."Cari amici - scrive il vescovo Marrucci ai fedeli - accogliamo questo tempo di sofferenza e di amarezza con fede e come un dono che il Signore offre a tutta l’umanità per vivere più interiormente la grazia della Pasqua.Sarà una Pasqua senza riti liturgici, ma il Signore la sta celebrando nella grande Liturgia della storiae ci chiede di partecipare e di vivere con lui il mistero della sua morte e risurrezione".