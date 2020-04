© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sbarcheranno stasera intorno alle 18,30 i 50 passeggeri (tra cui 30 italiani) in arrivo da Barcellona. La società Grimaldi, infatti, basandosi sul Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dello scorso 10 aprile che prevede il rientro in Italia per comprovate esigenze (la legge prevale sulla nota del 25 marzo del ministro ai Trasporti Paola De Micheli che sospendeva la tratta per i passeggeri), ha deciso da oggi di riprendere i collegamenti tra la Spagna e Civitavecchia. Collegamenti che, come assicura la stessa Grimaldi in una nota inviata alla Capitaneria di Porto, avverranno in massima sicurezza e per numeri contingentati di viaggiatori.I 50 passeggeri in arrivo stasera dovrebbero avere tutti mezzi propri per far rientro nelle proprie abitazioni, dove dovranno comunque mettersi in quarantena per due settimane. A monitorare lo sbarco ci saranno comunque Capitaneria di Porto e Polizia di Frontiera.Ieri sera ad esprimere la propria contrarietà alla ripresa del collegamento passeggeri con la Spagna era stato il sindaco Ernesto Tedesco. “La città, com'è noto - ha scritto il primo cittadino in una nota inviata al Mit, alla Capitaneria e ad altri enti - è gravata da una situazione sanitaria che impone limitazioni e massima attenzione per evitare il rischio di potenziali ulteriori contagi. Laddove si dovesse ritenere possibile il ripristino di tale servizio, a parere dello scrivente appare necessario che questa amministrazione comunale abbia una dettagliata informativa sulle modalità di sbarco dei passeggeri”.Di qui la richiesta di avere informazioni precise tra le quali “criteri e modalità di sicurezza e prevenzione con cui i passeggeri raggiungeranno, dopo lo sbarco, i mezzi privati; dove questi mezzi sosteranno in attesa di ricevere i passeggeri dopo il loro sbarco e quali controlli specifici saranno effettuati”.