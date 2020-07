Civitavecchia, minaccia i clienti del bar con un coltello: denunciato

Minacce, detenzione abusiva di arma e dtenezione di stupefacenti. Sono i reati per i quali un 21enne è stato denunciato dalla Polizia ieri pomeriggio.

Il giovane è stato segnalato in un bar di via Traiana mentre, con un coltello in mano, minacciava gli avventori. Uno di loro ha però avvisato il 113 e nel giro di pochi minuti è giunta sul posto una voilante del Commissariato.

Gli agenti hanno rintracciato il 21enne, che effettivamente è stato trovato in possesso di un coltello con una lama di circa 20 centimetri.

Il giovane è stato quindi portato in Commissariato per gli accertamenti e denunciato, oltre che per minacce e detenzione abusiva di arma, anche per detenzioni di stupefacenti, visto che gli sono stati trovati indosso 0,38 grammi di cocaina. © RIPRODUZIONE RISERVATA