Una dimostrazione lampante del rischio che corrono gli operatori sanitari in questo difficilissimo periodo. Nella foto sopra si vedono infatti medici, infermieri e altro personale dell'ospedale San Paolo di Civitavecchia in fila davanti al tendone installato nel cortile in attesa di essere sottoposti al tampone per il Coronavirus.Una precauzione necessaria per gli operatori sanitari, visto che il reparto di Medicina è uno dei due cluster cittadini (l'altro è la Rsa Madonna del Rosario) e che si sono già verificati casi di positività in altri reparti del San Paolo. Il tampone è quindi obbligatorio per tutelare in primis gli stessi addetti e poi anche i degenti e i colleghi.Del resto, come avviene già da diversi giorni, medici e infermieri negativi dell'ospedale sono alloggiati al SunBay Park Hotel proprio per ragioni precauzionali. E l'essere monitorati continuamente è un'altra delle misure di prevenzione messe in atto dalla Asl Roma 4.