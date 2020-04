Civitavecchia: la onlus Gagliardini vende le maglie della Nazionale di Cannavaro e De Rossi. Il ricavato servirà per acquistare presidi per l'ospedale

Sono state messe all'asta e già aggiudicate le maglie della Nazionale dei calciatori Daniele De Rossi, ex centrocampista della Roma e di Fabio Cannavaro, ex difensore di Parma, Inter e Juventus. E' stata la Onlus Flavio Gagliardini, realtà che lavora sul territorio di Civitavecchia da diversi anni, nata dopo la scomparsa del compianto calciatore civitavecchiese, a ricavare una cospicua somma che verrà destinata all’acquisto di dispositivi di sicurezza per gli operatori sanitari dell'Ospedale San Paolo di Civitavecchia.

"Si tratta della prima asta - fa sapere il membro dell'associazione Fulvio Gagliardini - molto presto metteremo in palio altre maglie di grandi giocatori. Inoltre stanno arrivando tante richieste per le t-shirt di Flavio. Ringraziamo tutti per la grande disponibilità e solidarietà". Ultimo aggiornamento: 15:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA