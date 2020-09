Covid, un caso ad allumiere. Il Drive in modello europeo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un positivo al Covid con sintomi, residente ad Allumiere. E' la principale novità del bollettino regionale odierno sul territorio. C'è un altro contagiato nella Asl Roma 4, ma a Capena.La notizia positiva è che è guarita una persona a Santa Marinella. Nella Perla, così, il conto dei malati "attivi" scende a 12, mentre resta a quota 18 a Civitavecchia e ad Allumiere sale a 2 con il nuovo caso.Intanto continua a riscuotere successo il Drive in di largo della Pace, ormai elevato a modello europeo. Oggi, dopo i servizi già usciti sul "New York Times" e sullo spagnolo "La Vanguardia", se ne è occupato "The Guardian". Il quotidiano inglese ha sottolineato la rapidità con cui è stato allestito dopo i numerosi cluster emersi in Sardegna e i tanti positivi di rientro dalla vacanze e tessuto le lodi del personale. Una bella soddisfazione per i vertici della Asl Roma 4 e per tutti gli operatori sanitari che vi lavorano.