Civitavecchia, l'infermiera positiva al Covid per ora non ha contagiato nessun'altro

Nessun nuovo positivo al Covid e questa è già una buona notizia. Lo riporta il bollettino regionale diffuso poco fa. C'era molta attesa per i dati di oggi, in seguito al contagio riferito ieri di un'infermiera civitavecchiese di 29 anni, addetta di una cooperativa sociale.La donna è in quarantena domiciliare senza sintomi e i 5 contatti individuati in città sono già in isolamento da qualche giorno. Tra loro, trapela, anche il paziente assistito negli ultimi tempi a Civitavecchia. Il fatto che dai tamponi effettuati dalla Asl non siano emersi altri positivi al Coronavirus, fa comunque sperare che l'infermiera non abbia infettato altre persone. Quindi la situazione dovrebbe essere sotto controllo e sembrano scongiurati nuovi cluster.La 29enne, come già anticipato ieri, sarebbe risultata positiva a un test sierologico volontario e successivamente anche al tampone cui è stata sottoposta dalla Asl. A contagiarla dovrebbe essere stato il nonno che in precedenza aveva contratto il Covid. La positività della donna, però, dovrebbe risalire ad almeno un paio di settimane fa e anche questo è un elemento che rende più improbabili casi positivi a lei legati. Se vi fossero stati, infatti, probabilmente sarebbero già emersi.Intanto resta invariata la situazione dei malati "attivi" sul territorio. A Civitavecchia, compresa l'infermiera, sono 3, a Santa Marinella uno, così come a Ladispoli. A Cerveteri, invece, sono ancora 2.