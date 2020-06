Civitavecchia e Santa Marinella, sembra scongiurata nuova ondata Covid

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono passati tre giorni dall'annuncio dei due nuovi casi di positività al Covid annunciati dalla Asl Roma 4 a Civitavecchia e Santa Marinella e fortunatamente il contagio non si è allargato. Anche oggi, infatti, come riporta il bollettino regionale, nessun nuovo positivo sul territorio. Segno che i due contagiati, entrambi scoperti con tamponi effettuati all'ospedale San Paolo dove i pazienti erano in attesa di piccoli interventi, non hanno causato la diffusione del virus. Ciò è dimostrato dagli esami successivamente effettuati dalla stessa Asl ai parenti e agli ultimi contatti avuti dai due, tutti risultati negativi.Dunque, al momento, sembrano scongiurati nuovi cluster o mini-cluster a Civitavecchia e Santa Marinella.Entrambe le città, però, non sono "Covid free". A Civitavecchia due i malati "attivi", a Santa Marinella, che per due settimane non aveva avuto più infetti, ce ne è ancora uno.