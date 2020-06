Civitavecchia e Santa Marinella, nessun nuovo positivo al virus dopo i casi di ieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si temeva un nuovo focalio di Covid dopo i due casi positivi registrati a Civitavecchia e Santa Marinella, invece sembra che non sia così.Il bollettino regionale appena diffuso, parla di zero nuovi contagiati nel territorio della Asl Roma 4, quindi fino a questo momento anche le persone venute in contatto con i due positivi non hanno contratto il virus.Naturalmente la Asl ha effettuato i tamponi a tutti i familiari, amici e conoscenti che i due soggetti hanno contattato negli ultimi giorni e tutti hanno dato esito negativo. Dunque i contagiati, entrambi all'ospedale San Paolo dove si erano recati per dei piccoli interventi e che sono del tutto asintomatici, non avrebbero infettato nessuno.I due nuovi casi di positività hanno però rinviato per Civitavecchia il titolo di comune "Covid free", mentre Santa Marinella, che lo aveva conquistato da un paio di settimane, non può al momento fregiarsene perché c'è appunto un malato "attivo".