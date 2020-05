Civitavecchia: quarto giorno senza contagi ma è allarme comportamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bar, ristoranti e negozi riaprono e Civitavecchia e il comprensorio festeggiano il quarto giorno consecutivo senza nuovi positivi al Coronavirus. Un trend sempre più netto e incoraggiante che fa ben sperare per il futuro.A corroborare l'ottimismo, altre due guarigioni, entrambe di cittadini residenti a Civitavecchia, che hanno sconfitto il Covid-1. Con loro, il totale dei guarigi in città sale a quota 95 e quello dei contagiati attivi" scende a 60.Gli sforzi fatti nelle ultime settimane sono però messi a repentaglio dai recenti comportamenti di alcuni cittadini, specie della fascia più giovane. L'eco della polemica per l'assembramento verificatosi al Pirgo domenica pomeriggio non si è affatto spenta. Anzi, il sindaco Ernesto Tedesco, furioso per l'accaduto, sta studiando misure per evitare il ripetersi di simili fenomeni. A dargli manforte, anche il direttore generale della Asl Giuseppe Quintavalle, il quale, commentando le foto scattate sul lungomare, è tornato a raccomandare a tutti la necessità di mettere in atto le precauzioni di legge per far sì che anche a Civitavecchia il Covid rimanga il più possibile solo un brutto ricordo.