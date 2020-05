Civitavecchia, altri 2 anziani deceduti e zero nuovi positivi. Guarite 7 persone

In città si continua a morire per il Coronavirus: altri due anziani sono deceduti al reparto Covid del San Paolo. Si tratta di 2 uomini di 82 (proveniente dalla Rsa focolaio Bellosguardo) e 87 anni, entrambi spirati nell'unità Covid dell'ospedale.

Ancora una buona notizia, in compenso, sul rallentamento ormai consolidato del virus: anche oggi zero nuovi contagiati, con la conta dei soggetti attualmente positivi che resta a quota 92.

Si registrano inoltre 7 guarigioni: 6 persone di Civitavecchia e un di Santa Marinella. Per la maggior parte si tratta di operatori sanitari. © RIPRODUZIONE RISERVATA