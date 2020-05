Civitavecchia, precauzioni Covid: al Pirgo accessi contingentanti nel week end

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stata firmata dal sindaco Ernesto Tedesco l’ordinanza che regolamenterà in questo week end (da domani a domenica) e per l'ultimo fine settimana di maggio, il transito pedonale nella zona del Pirgo per evitare assembramenti rischiosi per il Covid.Dalle 19 alle 2 nel tratto di lungomare compreso tra via Guglielmotti e la Rampa dei Saraceni sarà consentito il passaggio ai soli avventori degli esercizi; per bypassare l’area interdetta, la viabilità pedonale sarà comunque garantita attraverso il percorso alternativo di viale della Vittoria (parallela di via Duca d’Aosta) e Rampa dei Saraceni.Nell’ordinanza si fa riferimento al fatto che “i proprietari/gestori dei locali presenti in detta zona dovranno provvedere: al confinamento dell’area con fioriere; al contingentamento delle presenze entro il numero di 250 persone ricorrendo a steward o addetti alla sicurezza e al controllo del rispetto delle distanze di fronte e in prossimità dei propri esercizi per evitare il verificarsi di assembramenti.Chiuse da stesera a domenica anche le scalette del Pirgo per evitare accessi incontrollati ed il cancello di accesso all’isolotto.