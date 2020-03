.

Da oggi dunque il porto resta operativo per la circolazione delle merci con gli scali esteri di Barcellona e Tunisi, mentre i passeggeri potranno muoversi solo da e per le isole Sardegna e Sicilia nell'ottica del servizio di continuità territoriale.

E' arrivato lo stop dal governo spagnolo anche ai collegamenti con l'Italia via nave. Dopo la chiusura mertedì notte dei voli, da mezzanotte di oggi sono interotte anche le tratte via mare. L'ultima nave della Grimaldi con a bordo passeggeri arriverà al porto di Civitavecchia questa sera dalla capitale catalana, per rimpatriare gli italiani ancora in Spagna, ma ripartirà solo con le merci.Intanto ieri sera nello scalo cittadino le operazioni di sbarco di circa 1000 persone e di imbarco per 600 passeggeri si sono svolte con regolarità, grazie anche a una massiccia presenza di forze dell'ordine che hanno fatto rispettare le distanze di sicurezza.