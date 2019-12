Anziano sulla A12 percorre 13 chilometri contromano: fermato dalla Stradale

Contromano sulla A12 per circa 13 km. Nessun ferito ma il 78enne protagonista dell'avventura, ha messo paura a tanti automobilisti. L'anziano probabilmente è uscito dal verso sbagliato di un'area di sosta al km 15 e le prime segnalazioni alla Stradale sono arrivate dal km 22. La pattuglia della Stradale lo ha intercettato al km 28 nei pressi dello svincolo di Ladispoli-Cerveteri. L'anziano, molto spaesato, è stato preso in consegna dagli agenti del comandante Claudio Paolini che poi hanno provveduto all'espletamento delle procedure, che in questo caso prevedono il sequestro della patente e del veicolo. Nel suo caso specifico, anche l'affidamento alla figlia. Sembrerebbe - ma si tratta di una voce - che la vettura fosse sprovvista di assicurazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA