Addio a "Baffone", titolare dell'omonimo ristorante a viale Garibaldi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è spento la scorsa notte Giuseppe Gaetano, alias "Baffone" per i folti baffi che da sempre gli incorniciavano il volto, conosciutissimo titolare dell'omonimo ristorante-pizzeria su viale Garibaldi a Civitavecchia. La notizia postata anche dal figlio Francesco (che gestiva l'attività insieme al padre) sul suo profilo Facebook ha fatto in breve il giro della città.Giuseppe Gaetano, che lo scorso 3 settembre aveva compiuto 81 anni, era un vero e proprio riferimento nella ristorazione cittadina. Il locale "Baffone" infatti era sempre molto frequentato dai civitavecchiesi, ma per la posizione vicina al porto, anche da tantissimi turisti. La solarità e simpatia del titolare, che era fiero delle origini napoletane, aveva richiamato negli anni anche tanti personaggi famosi del mondo dello spettacolo e della musica. Con molti di loro si era creata una vera e propria amicizia come nel caso del cantante Nino D'Angelo o dell'attore Giuliano Gemma. E con tutti Baffone aveva una foto esposta nel ristorante.Con la scomparsa di Giuseppe Gaetano, Civitavecchia dice addio a uno dei personaggi storici della città. I funerali si svolgeranno lunedì alle 11 nella chiesa della Santissima Concezione al Ghetto a pochi metri dal suo ristorante.