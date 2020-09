Accordo con la Nasa, l'Italia andrà sulla Luna, ma per adesso solo con le macchine

Ultimo aggiornamento: 15:51

Lo so, per molti sarà una cosa sgradita, mi spiace deludervi, ma la scienza non lascia spazio a interpretazioni dubbie e, malgrado in molti hanno fatto da cassa di risonanza, nessun astronauta italiano andrá sulla Luna nel 2024 come leggo da più partiMettiamo un po' di ordine e cerchiamo di capire bene come stanno le cose.Qualche giorno fa il nostro Paese ha siglato un accordo di collaborazione con l'ente spaziale statunitense. Si tratta di una sinergia dalle larghe intese, un accordo che mette nero su bianco l'impegno dell'Italia sulle prossime infrastrutture lunari (moduli abitativi, telecomunicazioni e altro) ma anche su numerosi esperimenti scientifici.Nessuno ha parlato dell'utiizzo degli astronauti tricolori sul nostro satellite anche se quest'ultima resta una speranza. Staremo a vedere. Noi, naturalmente ce lo auguriamo.Per adesso, l'unica cosa certa, e allo stesso tempo davvero di primaria importanza, è che ci sarà un grosso impegno italiano nella realizzazione di infrastrutture nell'ambito del cosiddetto Piano Artemis, il progetto che appunto, riporterà l'uomo, o molto più probabimente una donna, sulla Luna.