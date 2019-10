Volpe incastrata nella ruota di un'automobile, salvata e rimessa in libertà: «È già successo 2 volte»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Di salvataggi singolari, gli operatori del Bristol Animal Rescue Centre, l'organizzazione inglese che si occupa di dare rifugio agli animali, ne avevano fatti tanti. Dai cani ai gatti, recuperati e salvati dagli spazi più angusti e pericolosi, gli interventi degli operatori del Centro, non si contano più. Così, se si viene chiamati per una volpe rimasta incastrata con la testa in una ruota di un'automobile, non si pensa ad uno scherzo di cattivo gusto e, in men che non si dica, si interviene. Non è chiaro come possa essere accaduto ma la scena, rappresentata dalle immagini pubblicate durante l'intervento di soccorso dagli stessi operatori del Centro, è eloquente.Incorniciata dal cerchione della ruota, la testolina della volpe, era lì. Spaurita e probabilmente dolorante, la piccola sarebbe pobabilmente morta se qualcuno del deposito di Pennywell Road, non si fosse accorto di quell'ammasso di pelo che scondinzolava disperato. Da lì in poi, l'intervento di salvataggio che, documentato dalle riprese degli operatori, è stato provvidenziale. Con una buona dose di lubrificante e tanta pazienza infatti, alla fine si è riusciti a liberare l'animale scongiurando l'intervento dei vigili del fuoco.Così, passato lo spavento e dopo un breve periodo in gabbia per i necessari controlli, la piccola è stata rimessa in libertà con la speranza che possa aver imparato la lezione. Perchè, per quanto assurdo possa sembrare, il singolare salvataggio è il secondo del genere, come hanno ricordato gli stessi operatori del Centro. «Che ci crediate o no, hanno sottolineato, quest'anno è la seconda volta che interveniamo per casi simili». Non c'è due senza tre? Si spera proprio di no.