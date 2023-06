Cucciolo di volpe incastrato nella rete da calcio: l'allenatore e il presidente della squadra salvano l'animale

Elena Ceravolo

La rete della porta del campo sportivo Fiorentini di Montecelio, nel buio della notte, era diventata la sua trappola nella quale si era aggrovigliata sempre più nel tentativo disperato di districarsi. A salvare un cucciolo di volpe, con tutta la pazienza per un rompicapo e tutta l'attenzione per non provocarle fratture, ci hanno pensato l'allenatore e il presidente della Polisportiva Sant'Angelo Romano, Giancarlo e Massimiliano Lucani, padre e figlio, reduci da un campionato di Promozione che ha portato la squadra ai vertici della classifica, secondi con buona probabilità di essere promossi in Eccellenza. Salvarla, a campo vuoto, è stato come un bel gol: «Arrivati al campo nel pomeriggio abbiamo visto la rete agitarsi – racconta il presidente Lucani -. Abbiamo capito che dovevamo fare subito e allo stesso tempo con cautela, sperando che tentando di liberarsi non si fosse già fatta male. Con pazienza e con amore l'abbiamo liberiamo ed è stato bellissimo vedere quell'animale selvatico che alla fine aveva lo sguardo di chi ci voleva ringraziare. Un attimo di gratitudine prima di schizzare via libera. L'emozione di un gol. Alla fine per liberarle il collo abbiamo dovuto tagliare la rete. Pazienza, si ricomprerà. Nulla al confronto di aver restituito la libertà a quel cucciolo». E la Polisportiva Sant'Angelo Romano si è guadagnata anche un plauso speciale direttamente dalla Lega nazionale dilettanti Lazio: «Bravi. Gesto bellissimo».

E se al Fiorentini «si accostano benissimo natura e sport» è perché il campo, dove la Polisportiva Sant'Angelo Romano fa scuola calcio e allena le squadre per i vari campionati di categoria, è immerso nella campagna ai piedi del borgo medievale.