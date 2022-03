Ucraina, uccisi due volontari allo zoo di Kiev: stavano portando cibo agli animali stremati

"Ieri c'è stata una tragedia al nostro Ecopark. Due persone che erano venute per nutrire gli animali almeno una volta ogni tre giorni, sono state uccise. Non ci sono più parole". Questo il breve comunicato pubblicato sui social poche ore fa con il quale, il direttore del Feldman Ecopark di Kiev, Vitaly Ilchenko, ha diffuso la tragica notizia della scomparsa di due volontari rimasti uccisi mentre si adoperavano per nutrire gli animali dello zoo ormai allo stremo.

"Siamo consapevoli, ha continuato, che rispetto a quanto sta accadendo attualmente in Ucraina, quello del nostro parco può sembrare un piccolo problema ma è proprio nella soluzione di problemi così piccoli che consiste la nostra vittoria". Il Feldman Ecopark, con i suoi oltre 2000 animali, era uno dei parchi più frequentati della città. Colpito in più occasioni dalla furia della guerra, dopo essere riuscito a far trasferire i grandi felini allo zoo polacco di Poznan, sta cercando di salvare la vita delle altre centinaia di animali rimasti. Tra questi, Horace, l'elefante asiatico di 14 anni che, terrorizzato dalle esplosioni e ridotto allo stremo dalla fame, ormai vive quasi sempre sedato. La furia della guerra che soprattutto nella capitale Ucraina continua a mietere vittime anche tra i civili, sembra non trovare tregua. "Stiamo facendo il possibile per salvare gli animali evitando di mettere in pericolo l'uomo", ha sottolineato il direttore del parco. Poi, un pensiero alle famiglie dei volontari caduti: "Le nostre più sentite condoglianze alle famiglie. Gli occupanti pagheranno per questo".