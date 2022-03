Ucraina, oltre cento tra cani e gatti salvati in un colpo solo dall'associazione tedesca che li trasferisce in Germania

«Il nostro tour di salvataggio è stato un successo. Siamo riusciti a recuperare almeno 100 tra cani e gatti, oltre a due donne in fuga da Kiev». Questo, in sintesi, l'accorato comunicato con il quale l'associazione tedesca dal nome quasi impronunciabile, Tierschutzdetektivin e.V che si traduce con «il detective della protezione animali», grazie alla collaborazione con Peta Germany, ha diffuso l'esito dell'impresa che ha significato il salvataggio di un centinaio di animali domestici provenienti da Kiev.

Insieme a cani e gatti, come specificato dall'associazione tedesca che ha diffuso le immagini che proponiamo, anche due donne volontarie di White Paw giunte da quei territori martoriati dove si erano adoperate per cercare di salvare più animali possibile. Tutti, quattro zampe e volontarie, dopo le necessarie visite, hanno intrapreso il viaggio verso la Germania dove sono attesi da volontari e medici locali. Nel frattempo, Judith Pein, responsabile di Tierschutzdetektivin, ha tenuto a far sapere che le operazioni di salvataggio, nonostante le mille difficoltà date dal conflitto, non si fermeranno.