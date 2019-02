Arriva Tudder, la app per gli appuntamenti romantici tra vacche e tori

La notizia farà felice tante vacche in cerca del loro toro. Proprio come Tinder nasce Tudder, una app per rendere più facili gli “appuntamenti di coppia” tra i bovini. L’idea è venuta a una start-up del settore agricolo del Regno Unito.

L’obiettivo è proprio come quello di Tinder: si vedono le foto del bestiame con i dettagli sulla loro età, sulla loro posizione e su chi è il proprietario. Grazie a Tudder, inoltre, è possibile scartare quegli animali che hanno avuto patologie come la tubercolosi. Gli allevatori, in questo modo, hanno una vita molto più facile: è grazie alla selezione digitale che si punta ad organizzare direttamente gli appuntamenti.

Le descrizioni degli animali, ovviamente, sono scritte in modo particolarmente convincente per cercare di far fare scelte agli allevatori. Una di queste, suona così: "Toro giovane ben cresciuto pronto a lavorare”.

La notizia è riportata dalla versione online di Time.

