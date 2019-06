Panico sull'auto, c'è un enorme eserpente sul parabrezza

Ultimo aggiornamento: 14:18

È stata un'incredibile disavventura, quella capitata ad una coppia che, in auto, mentre viaggiava lungo una strada nell'area di Kansas City, si è trovata un grosso serpente strisciare sui cristalli della propria automobile. Il serpente che probabilmente aveva trovato rifugio in un anfratto della carrozzeria, sembra sbucare dal nulla e, come illustrato dalle incredibili immagini girate da uno degli occupanti, prima si muove sul finestrino del passeggero, poi si avventura sul parabrezza in cerca di una via di fuga tra lo stupore generale dell'autista che non sa come intervenire.Alla fine, forse per l'impossibilità di fermare l'auto cosi da consentire al serpente di riprendere la sua strada, viene azionato il tergicristalli che, in un attimo, scaraventa il rettile sulla carreggiata. Non è chiaro se, il povero animale possa essere sopravvissuto, quello che è certo è che,forse si è scelta la soluzione peggiore. Almeno per l'incolumità del passeggero abusivo. Il filmato è stato pubblicato sui social da @KingCaedo.