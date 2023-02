Nella stanza d'albergo con una scimmia nella scatola di scarpe: denunciato un 42enne, l'animale poi è morto

In vacanza con la scimmia. Gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia sono intervenuti la scorsa notte presso un albergo di corso Novara, a Napoli, dove hanno controllato un uomo che aveva trovato alloggo nella struttura. Gli operatori, durante le fasi di identificazione, hanno notato una scatola di scarpe semichiusa da cui sbucava una coda nera ed hanno scoperto che al suo interno c'era una scimmia.

I poliziotti hanno affidato l'animale ai sanitari dell'Ospedale Veterinario Frullone mentre l'uomo, un 42enne tunisino, è stato denunciato per detenzione di mammiferi selvatici. La scimmietta è stata poi affidata al personale sanitario dell'Ospedale Veterinario dell'Asl 1 del Frullone, che l'hanno subito preso in cura, per valutarne le condizioni cliniche. La scimmietta, però, sarebbe morta poche ore dopo. Mentre per l'uomo, un 42enne di origine tunisina, è scattata invece la denuncia per detenzione di mammiferi selvatici. Questi ultimi, infatti, possono costituire un potenziale pericolo per la salute e l’incolumità pubblica.