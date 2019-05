Cina, avvistato un panda albino: evento rarissimo a 2000 metri d'altezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due fermi immagine, per il momento, bastano per emozionare gli amanti degli animali. E, ovviamente, gli esperti di tutto il mondo. Un raro panda albino è stato infatti ripreso dalle telecamere dellanella provincia sudoccidentale cinese del Sichuan. L'annuncio è arrivato direttamente dall'amministrazione della riserva naturale, secondo cui il panda è stato ripreso a metà aprile da un telecamera a infrarossi a quota 2.000 metri. Il panda, ripreso mentre stava attraversando la foresta, aveva occhi rossi ed era privo di macchie sul corpo. «A giudicare dalle immagini, il panda è albino, di età tra uno e due anni», ha detto, ricercatore dell'Università di Pechino e specialista di orsi che ha studiato le immagini.Secondo Li, l'animale è un raro esemplare di panda selvatico interamente bianco, a dimostrazione che il gene dell'albinismo esiste nella popolazione selvatica dei panda giganti di. «Il panda sembra essere forte e i suoi passi sono fermi, un segno che la mutazione genetica potrebbe non averne del tutto ostacolato la vita», ha detto Li.