Orso si arrampica sul balcone di un condominio: il video è virale

Un orso si arrampica sui balconi e poi si lascia cadere a terra con un'incredibile agilità, nonostante la mole imponente. Il tutto davanti agli occhi dei passanti e dei residenti in un condominio di Calliano, in provincia di Trento, vicino alla chiesa, che hanno realizzato alcuni filmati postandoli su Facebook, come ha fatto Jessy Adeenaden.

La clamorosa incursione è avvenuta il 5 maggio poco dopo le 23. Anche la consigliera della Lega Mara Dalzocchio ha postato un video.

Squalo in Sardegna: avvistato a poca distanza dalla costa a Olbia

Ultimo aggiornamento: 10:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA