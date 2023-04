Sabato 22 Aprile 2023, 20:03

Bahia era l'unica orsa delle Ande in Italia: è morta ieri a quattro mesi dalla scomparsa del suo compagno, Luis, andino come lei. Viveva in cattività nel Parco Natura Viva di Bussolengo (Treviso) ed era la femmina più anziana d'Europa. Bahia è morta quattro mesi dopo il decesso del suo compagno Luis. Insieme fin da cuccioli, avevano vissuto per 29 anni e hanno battuto il record di longevità individuale e di coppia mai eguagliato in ogni altra struttura zoologica. Difficilmente un orso supera i 25 anni di vita

Ora si attende la decisione dell'Associazione Europea degli Zoo e degli Acquari, che potrebbe nuovamente affidare la specie al Parco Natura Viva. Solo 124 gli esemplari ospitati nei parchi zoologici del mondo, mentre il Bear Specialist Group dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura attende un declino in natura del 30% degli esemplari tra il 2000 e il 2030.