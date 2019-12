Orche a Genova, la foto che allarma: la femmina sembra sostenere il cucciolo forse malato

Le orche avvistate nelle acque di Genova pochi giorni fa, continuano ad essere monitorate. Non si sono spostate dall'area e gli studiosi ne approfittano per acquisire nuove informazioni. Tra le decine di immagini riprese in queste ore, una in particolare ha destato l'attenzione. Ripresa da Rossella Bozzano e diffusa da Limet sulla propria pagina Facebook, mostra un adulto, probabilmente una femmina, che sembra sostenere fuori dall'acqua e sospingere il cucciolo.



Ultimo aggiornamento: 10:01

Un atteggiamento già osservato in natura e tipico di orche e delfini, adottato nei casi di difficoltà nel nuotare dei piccoli. Ovviamente, la speranza di tutti è che il cucciolo sia in perfetta forma e che l'immagine rappresenti soltanto un momento del pomeriggio di ieri. Così, in attesa di buone notizie e con i riflettori accesi sulla eccezionale vicenda, tutti, appassionati e studiosi, continuano a fare il tifo per quel cucciolo e la sua famiglia.