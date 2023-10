Museruola obbligatoria per i cani, cosa dice la legge

Giovedì 19 Ottobre 2023, 08:28 - Ultimo aggiornamento: 08:29

La museruola è un accessorio importante e, in alcuni contesti, è obbligatoria per i cani. La sua funzione principale è prevenire morsi a persone o altri animali. Quando utilizzata correttamente e con cura, la museruola non fa male al cane, anche se potrebbe causargli un certo disagio simile a quello che noi potremmo provare nel dover indossare una maschera. Esistono diverse tipologie di museruole, sia rigide che morbide, tra cui scegliere in base alle esigenze del tuo cane. Ma cosa dice la legge?

Il primo provvedimento in materia è il Regolamento di Polizia veterinaria approvato con il decreto del presidente della Repubblica l’8 febbraio 1954, numero 320. Ecco nello specifico l'articolo 83 in materia museruola e quando è obbligatoria:

1) Quando i cani non condotti a guinzaglio, si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;

2) Quando i cani vengono condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto (in questo caso è obbligatoria sia la museruola che il guinzaglio;

3) Durante i viaggi in treno (I cani di media e grande taglia, che non possono viaggiare nel trasportino, devono indossare la museruola per tutta la durata del viaggio).

Mentre la museruola non è obbligatoria per:

1) I cani da guardia all’interno della struttura da sorvegliare;

2) Cani da caccia, o cani da pastore, durante la loro attività;

3) Cani in dotazione alle forze armate e in servizio;

4) Cani da valanga o protezione civile;

5) Cani guida per persone cieche.

Infine, sebbene non siano obbligatori, l'uso di museruola e guinzaglio nelle aree appositamente destinate ai cani è consigliato a discrezione del proprietario, soprattutto in situazioni che richiedono precauzione o in presenza di possibili rischi.