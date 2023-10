Nutria uccisa a bastonate in pubblico, l'orrore in un mercato del Bresciano. Enpa: «Cerchiamo testimoni»

Chi ha avuto il fegato di guardare il filmato è rimasto sconvolto. Sì perché le urla del povero animale hanno straziato il cuore di tutti, meno uno. L'autore del barbaro gesto che ha determinato la morte di una nutria colpevole soltanto di essersi affacciata al mercato cittadino, infatti, non si è intenerito neanche un po'. E allora, giu' botte e bastonate. Fino a non poterne più. Fino a quando il corpo di quello sfortunato animaletto, ormai esanime, non è rimasto a terra, esanime.

L'episodio nel Bresciano

L'incredibile e drammatico episodio, commentato duramente da Enpa Brescia che ha diffuso il fotogramma che proponiamo, è avvenuto al mercato di Orzinuovi, località del Bresciano, lungo una strada occupata dal mercato cittadino. «Diverse persone ci hanno segnalato un video, spiega Enpa Brescia sui social, apparso su alcune pagine Instagram tra le quali Orgoglio Bresciano e Welcome to Favelas nel quale si vede chiaramente una persona non identificata, uccidere a bastonate una nutria al mercato di Orzinuovi».

Caccia al responsabile

Dell'uomo, al momento, non si sa ancora nulla.

Di certo c'è che quella nutria non poteva rappresentare un pericolo per nessuno. «Le nutrie, precisa Enpa, sono animali innocui. Ciò che è accaduto è ingiustificabile". Anche e soprattutto per questo, Enpa Brescia ha immediatamente lanciato un appello per riuscire a individuare il responsabile. «Chiediamo la cortese disponibilità dei testimoni che, anche in forma privata, possano aiutarci a identificare la persona responsabile del fatto. Sarà poi nostra cura proseguire per vie legali». A proposito di questo, Enpa ha indicato l'indirizzo di posta elettronica cui rivolgersi: «Aiutatateci a rintracciare quell'uomo scrivendo a segnalazioni@enpabrescia.it».