Benevento, lupa uccisa a fucilate nel parco. «Le hanno sparato quattro colpi con una carabina»

Una giovane lupa è stata rinvenuta morta sul ciglio di una strada di montagna nel Parco del Matese. L'esemplare, stando alle prime analisi, presentava evidenti segni di arma da fuoco. Tre, forse quattro colpi che, probabilmente sparati da una carabina, non le hanno dato scampo. A trovare la povera bestia, i Carabinieri Forestali di Benevento che, intervenuti sul posto a seguito di una segnalazione, non hanno potuto fare altro se non constatarne la morte avvenuta, pare ormai certo, qualche giorno fa.

A preoccupare ulteriormente le associazioni, il luogo del rinvenimento che, avvenuto in località Ponte di Lavello, nel Comune di Cusano Mutri, insiste nel territorio Beneventano del Parco del Matese. "Negli ultimi tempi si sta assistendo ad una vera e propria strage di lupi", hanno commentato le associazioni che, ora, chiedono sia fatta giustizia. Dopo le rilevazioni di rito, la lupa è stata affidata ai medici dell'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno dove verrà effettuato l'esame autoptico.