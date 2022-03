Leopardo cade in un pozzo profondissimo. Il difficile salvataggio. Video

Nello Stato del Maharashtra, in India, un leopardo è rimasto intrappolato in un pozzo profondo più di 15 metri. Dopo essere caduto accidentalmente nell'enorme buca, l'animale non è più riuscito a risalire. I soccorritori si sono subito mobilitati per salvarlo posizionando lentamente una gabbia vicino a lui. Dopo diversi tentativi di farlo entrare dentro la gabbia, l'operazione ha avuto successo: il bellissimo esemplare è stato tirato fuori. Il leopardo una volta in salvo è stato monitorato e nutrito: ultimati gli accertamenti è stato poi rilasciato in natura.