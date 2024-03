Il primo passo per il ritorno del mammut: riprogrammate cellule di elefante

Svolta per la de-estinzione del mammut. La compagnia texana Colossal Biosciences ha annunciato il successo della riprogrammazione di cellule staminali da pelle di elefante. L'obiettivo è ambizioso: utilizzare queste cellule per riportare in vita il mammut, un animale iconico estinto migliaia di anni fa. La riprogrammazione di cellule di elefante si è rivelata un'impresa ardua, mai realizzata prima. A differenza di altre specie minacciate, come il rinoceronte bianco e il leopardo delle nevi, le cellule di elefante resistevano alle tecniche di riprogrammazione standard.

Un passo avanti storico nella de-estinzione

Il risultato non è ancora stato pubblicato su una rivista scientifica, ma a breve dovrebbe comparire sulla piattaforma online bioRxiv, dove vengono condivisi gli studi non ancora sottoposti a revisione fra pari. La curiosità nella comunità scientifica è molta, visto che finora nessuno era ancora riuscito a riprogrammare le cellule di elefante, a differenza di quelle di altre specie minacciate come il rinoceronte bianco e il leopardo delle nevi. Lo stesso team della Colossal Bioscences guidato dalla biologa Eriona Hysolli aveva fallito nel tentativo di riprogrammare cellule di un cucciolo di elefante asiatico con la classica "ricetta" messa a punto dal premio Nobel Shinya Yamanaka nel 2006.

Sfida scientifica superata

Per superare l'impasse, i ricercatori hanno provato una strategia alternativa, trattando le cellule di elefante con un cocktail molecolare usato per riprogrammare cellule umane e di topo.

Quattro linee di cellule staminali

Le poche sopravvissute hanno assunto una forma arrotondata simile a quella delle staminali e sono state coltivate usando solo a quel punto la ricetta di Yamanaka. Infine, il tocco decisivo che ha sbloccato la situazione: è stata ridotta l'espressione di un gene antitumorale chiamato TP53.

In questo modo è stato possibile ottenere quattro linee di cellule staminali riprogrammate che saranno utili per identificare e studiare i cambiamenti genetici necessari per generare un elefante asiatico che presenti caratteri tipici dei mammut. Le staminali riprogrammate potrebbero essere usate anche per produrre cellule uovo e spermatozoi, o direttamente un embrione sintetico. I ricercatori ipotizzano inoltre di utilizzare le cellule staminali riprogrammate per creare un utero artificiale con cui tentare la gestazione in vitro, in modo da non dover sfruttare la riproduzione naturale di animali minacciati per le loro sperimentazioni.