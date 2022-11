Gattino randagio cade in un canna fumaria: i vigili del fuoco lo salvano poi scatta l'adozione

Che i gatti siano capaci di infilarsi dappertutto è cosa nota. Soprattutto durante la stagione fredda, è più o meno capitato a tutti di trovarseli sopra il cofano dell'auto ancora caldo, se non nel vano motore, in cerca di un pochino di calore. E forse è proprio per questo motivo che un gattino che gironzolava sul tetto di un condominio si è sporto troppo finendo per cadere dentro la canna fumaria del palazzo.

Ad accorgersi dell'incidente, una coppia di Este (Padova) che ha sentito miagolare da dietro un muro della cucina. I continui lamenti avevano preoccupato i due, soprattutto perché non possedevano alcun gatto.

I lamenti provenivano dal muro vicino alla cappa. A quel punto non sarebbe rimasto altro da fare che chiamare i soccorsi.

"Oggi - è scritto in un nota della Direzione Interregionale dei Vigili del fuoco del Veneto e Trentino Alto Adige - è stato salvato un gattino caduto dentro la canna fumaria di un condominio".

I pompieri sono riusciti a individuarlo e ad aprire un varco nel muro: il musetto del piccolo è letteralmente spuntato fuori dall'intercapedine. Un muso tenerissimo che non è passato inosservato. Una volta messo in salvo e rassicurato, il micetto ha trovato casa. La coppia proprietaria della cucina ha deciso di adottarlo. E poco importa del buco rimasto sul muro vicino alla cappa. Pare sia già stato colmato dall'amore sbocciato tra loro e il micetto, maldestro Babbo Natale finito nel camino sbagliato anzitempo.