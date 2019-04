Cinque gattini appena nati buttati nell'immondizia, gli ambientalisti incastrano il 71enne

Cinque gattini, appena nati e buttati via, nella spazzatura a morire. Tre, infatti, non ce l'hanno fatta. Ma l'autore di questo gesto crudele, un 71enne di Patù, in provincia di Lecce - A.M.M. le sue iniziali - non l'ha fatta franca. E' stato scoperto dai carabinieri e denunciato a piede libero con l'accusa di uccisione e maltrattamento di animali. A intervenire sono stati i carabinieri della stazione di Salve, allertati da una associazione animalista. I militari hanno acquisito i filmati registrati da un negozio della zona e individuato, quindi, il 71enne. I micetti sopravvissuti sono stati affidati ai volontari dell’associazione ambientalista di Salve.

Ultimo aggiornamento: 14:58

