Siena, studentessa fuori sede non trova casa per via del suo cane: «Ho ricevuto 70 no»

Francesca Rizzi, studentessa fuorisede di Seriate (Bergamo), vive da sei anni in compagnia del suo cane, un Dogo, e per via del suo amico a quattro zampe non riesce a trovare casa.

L'anno scorso era riuscita a trovare una sistemazione nella città di Siena, dove studia, il suo contratto però non le è stato rinnovato.

A quanto pare un cane in una casa di studenti crea disagio, in quanto bisognoso di spazio, ma Francesca non si da per vinta: nelle ultime settimane ha cecato disperatamente un alloggio ricevendo più di 70 "NO", così ha deciso di farsi aiutare dai social: "Io e il mio peloso siamo disperatamente alla ricerca di una stanza, dopo 2 mesi di ricerca e almeno 70 risposte negative solo per la presenza del cane, è possibile che nessuno accetti un animale in casa? È un cane molto tranquillo che non ha bisogno di tanto spazio e neanche è necessario un giardino (che se però ci fosse non disdegnerei).

Se avete una stanza da propormi ma avete dubbi sulla presenza del cane, scrivetemi! Facciamo due chiacchiere e vi rassicurerò", scrive la fuorisede sui suoi canali social.